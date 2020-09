Bayern Monaco, Alaba ‘spiazza’ Rummenigge | Le ultime di CM.IT

Le ultime su Alaba e la trattativa col Bayern Monaco per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021. Di recente l’austriaco è stato riaccostato alla Juventus

Il rinnovo di Alaba resta, ad oggi, in alto mare. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’ultima richiesta del jolly austriaco, sua e di suo papà che lo assiste assieme al potente agente Pini Zahavi, ha davvero spiazzato il CEO dei bavaresi Rummenigge. Andando nello specifico, Alaba vuole un nuovo contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione – in pratica il doppio di quanto percepisce attualmente – più bonus molto consistenti. Per il Bayern sarebbe un investimento di circa 24 milioni di euro lordi che, moltiplicati per cinque stagioni, fanno più o meno 120 milioni complessivi.

Calciomercato Juventus, Alaba può partire subito. Ma…

A queste condizioni sarà difficile, ma non impossibile se il classe ’92 di Vienna (di recente riaccostato alla Juventus) dovesse abbassare un po’ le pretese, giungere a un accordo per il prolungamento. In caso di rottura definitiva, la società tedesca cercherebbe ovviamente di venderlo subito per non perderlo a zero fra nove mesi, anche se il mercato odierno, oltre che la richiesta d’ingaggio, non faciliterebbe un’uscita a cifre congrue del calciatore nel mirino di diversi top club, dal Barcellona (destinazione preferita) al Manchester City.

