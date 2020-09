Calciomercato Juventus, una complicazione in più per Suarez: le condizioni del ginocchio infortunato a gennaio stanno peggiorando

Nella caccia al bomber nella quale è impegnata la Juventus, sono in calo le quotazioni di Luis Suarez. La situazione legata all’uruguaiano sta riscontrando alcune complicazioni, non soltanto per quanto concerne la questione ormai celebre del passaporto italiano da conseguire. Del futuro del ‘Pistolero’ ha parlato diffusamente, ieri sera, la trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’. Secondo i colleghi iberici, Suarez intende mantenere il punto con il Barcellona riguardo le spettanze rimanenti del suo contratto e non vuole assolutamente venire incontro ai blaugrana dal punto di vista economico. Dal punto di vista sportivo, l’attaccante si sta allenando in maniera molto professionale, anzi, vorrebbe provare a convincere Koeman delle sue qualità. Ma il rapporto con Messi sarebbe arrivato a una rottura e l’argentino, di fatto, sarebbe indifferente all’ipotesi che il numero 9 resti al Camp Nou o vada via.

Nel corso della trasmissione, però, è stato poi sollevato più di un dubbio sulle effettive condizioni fisiche di Suarez. Il ‘Pistolero’ viene da un grande infortunio al ginocchio all’inizio del 2020, ma in precedenza più volte, nel corso dei precedenti tre anni, ha vissuto episodi infiammatori. Una casistica che fa dire a Pablo De Lucas, traumatologo interpellato da ‘El Chiringuito’, che “il ginocchio di Suarez sta vivendo un processo degenerativo, avrà problemi sempre più frequenti. Le lesioni al menisco esterno stanno provocando un processo di artrosi, dalle immagini si vede bene che la massa muscolare intorno al ginocchio destro è inferiore rispetto a quella relativa al ginocchio sinistro”.

