La Juventus vuole regalarsi un nuovo attaccante. Pirlo è in attesa di novità su Suarez e Dzeko ma nel frattempo spunta Giroud del Chelsea

Come ampiamente raccontato in questi giorni la Juventus sta tenendo apparecchiati più tavoli per riuscire a regalare, almeno, un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Edin Dzeko, che ha aperto al trasferimento in bianconero ma allo stesso tempo non ha mai chiesto alla Roma di essere ceduto. I giallorossi per dare via il bosniaco hanno bisogno di chiudere per Milik. La trattativa con il Napoli sta continuando ma non si sblocca.

La Juventus ha mostrato interesse anche per Morata, che potrebbe sbloccarsi con l’acquisto dell’Atletico Madrid di un nuovo attaccante, e per Cavani, che non vorrebbe trasferirsi a Torino.

Calciomercato Juventus, idea Giroud

I bianconeri valutano, ancora, un’altra pista ed è quella che porta a Giroud. Il francese potrebbe liberarsi dal Chelsea – come raccontato da Sky Sport – per cinque milioni di euro. Nessun problema per l’ingaggio con il centravanti, che andrebbe a guadagnare 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ma, per adesso, è solo un’ultima alternativa.

Nel futuro di Giroud sembra però esserci l’Italia. Lo scorso inverno il francese è stato cercato con insistenza da Inter e Lazio, oggi – come vi abbiamo raccontato – Giroud è un’idea concreta per la Roma.

