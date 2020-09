Non si sblocca lo scambio tra Napoli e Roma per Milik e Under nonostante i nuovi contatti di ieri. La Juventus resta spettatrice interessata per il futuro di Dzeko

Continua a non sbloccarsi uno degli affari più importanti e complessi di questo calciomercato. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra Napoli e Roma con un colloquio tra Aurelio De Laurentiis e Guido Fienga per lo scambio Milik-Under, ma si sono conclusi con un nulla di fatto. Tra le parti l’accordo ancora non c’è ed oggi filtra pessimismo sull’idea che si possa raggiungere a breve.

Questo stallo, a sua volta, rende impossibile la cessione di Edin Dzeko, per il quale la Juventus è pronta a sborsare circa 15 milioni di euro. Il bosniaco ha già un accordo per un biennale con la Vecchia Signora, ma non ha mai chiesto espressamente di essere ceduto e se dovesse scendere in campo nella prima giornata di campionato le possibilità di un suo addio si ridurrebbero drasticamente.

Intanto, il club torinese resta in difficoltà per l’attaccante da affiancare a Dybala e Cristiano Ronaldo: Dzeko (il preferito di Pirlo) è fermo, le difficoltà per Suarez sono enormi (il caso passaporto non si risolverà a stretto giro di posta), mentre le piste Morata e Cavani sono ancora in stand-by.

