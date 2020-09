Calciomercato Roma, Zaniolo ‘blocca’ Dzeko: incontro con Fienga

Con il passare dei giorni aumentano le chance di permanenza alla Roma di Edin Dzeko, soprattutto dopo l’infortunio di Zaniolo. Oggi incontrerà Fienga

Tra gli obiettivi per l’attacco della Juventus si è parlato molto nelle scorse settimane di Edin Dzeko che però col passare delle ore sembra poter restare ancora una volta alla Roma. Secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ l’infortunio di Zaniolo potrebbe infatti frenare l’addio del centravanti bosniaco che oggi incontrerà Fienga per fare il punto della situazione dicendogli di rimanere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il CEO giallorosso ha infatti già chiarito la proprio posizione con Dzeko che qualora vorrà lasciare la Roma dovrà essere lui a prendere la decisione e a portare un’offerta da almeno 10 milioni. Dopo aver perso Zaniolo per infortunio la dirigenza capitolina vorrebbe però evitare di perdere il fuoriclasse della squadra. In questo quadro il bosniaco potrebbe quindi adeguarsi da professionista alla ragion di Stato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus: le ultime di CM.IT su Suarez, Dzeko e Milik

Juventus, Dzeko prima scelta. Roma su Milik, offerti anche Tadic e Giroud – ULTIME CM.IT