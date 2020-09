Calciomercato Inter, cessione da 40 milioni | Nuova offensiva dalla Francia

Cessione da 40 milioni per il calciomercato Inter, nuova offensiva dalla Francia per Brozovic

Marcelo Brozovic in attesa di conoscere il suo destino. Nei mesi scorsi il centrocampista è stato al centro di aspre critiche a causa di alcuni comportamenti extra campo seguite da prestazioni discontinue. Così, da titolare inamovibile, ora il centrocampista non è più imprescindibile per il progetto dell’Inter. La cessione è una ipotesi concreta e il Monaco (club appartenente al campionato francese) sarebbe pronto ad approfittarne: clicca qui per ulteriori novità.

Calciomercato Inter, Monaco su Brozovic: le ultime

Da quando è approdato sulla panchina del Monaco, il tecnico Niko Kovac ha messo Brozovic nel suo mirino. Così, se un mese fa il club monegasco era pronto a offrire 22 milioni di euro, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ora starebbe valutando una nuova offensiva con offerta più alta. L’Inter, dal canto suo, nonostante una clausola rescissoria (scaduta a luglio) da 60 milioni, potrebbe chiedere almeno 40 milioni per trattare. Sarebbero smentite, infine, le voci sul possibile scambio tra Brozovic e Kante, altro obiettivo di Marotta.

