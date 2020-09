In uscita dall’Inter e dalla Juventus, Eriksen e Khedira sono stati accostati anche allo Zenit, ecco come sta la situazione

Prima Khedira, poi Eriksen e ora Fekir. Nelle ultime settimane diversi giocatori importanti sono stati accostati allo Zenit San Pietroburgo, ma le tre piste sopracitate risultano al quanto fredde. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, ad oggi non esiste nessun interessamento concreto nei confronti dei giocatori di Juventus, Inter e Betis, e non solo per una questione economica o di gradimento. La federazione russa impone, infatti, un limite di massimo otto stranieri in rosa. Numero che i campioni di Russia hanno già raggiunto con l’acquisto di Lovren. Per prendere un nuovo straniero, dunque, sarà necessario prenderne almeno un altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juve e Inter, il Real torna alla carica per Erisken: la strategia di Florentino