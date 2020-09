Jorge Mendes sarebbe pronto a favorire l’arrivo alla Juventus del baby fenomeno del Barcellona, Ansu Fati. La situazione

Non solo Luis Suarez dal Barcellona alla Juventus. Dalla Spagna infatti ‘Don Balon’ rilancia con forza il nome del baby fenomeno blaugrana Ansu Fati, attaccante classe 2002, che sembra avere di fronte a se un futuro roseo. Recentemente infatti il giovanissimo calciatore del Barça si è accasato sotto l’ala protettrice del potente agente Jorge Mendes, procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito dalla testata spagnola lo stesso agente di Ansu Fati ha messo a dura prova la direttiva catalana, minacciando la partenza del ragazzo qualora non ci sarà un imminente e sostanziale miglioramento contrattuale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Mendes infatti, consapevole dell’enorme potenziale dell’attaccante blaugrana, vuole che il proprio assistito riceva uno stipendio più elevato. In questa situazione di incertezza la Juventus potrebbe mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per strappare il baby fenomeno al Barça. Sia la dirigenza che i tifosi catalani non vorrebbero però rinunciare a Fati che è ritenuto un papabile Pallone d’oro del futuro. Tuttavia, la situazione contrattuale del calciatore spagnolo non soddisfa affatto le sue aspirazioni. La Juventus, da parte sua, sarebbe disposta a pagare al ragazzo la cifra di stipendio che pretende con Jorge Mendes a muovere i fili per portare il classe 2002 a giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

