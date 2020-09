Dopo essere stato accostato ai bianconeri nell’ultima giornata, Olivier Giroud ha commentato le voci di mercato: “Non c’è nulla di fatto o di firmato”

Dalla serata di ieri, il nome di Olivier Giroud è tornato ad essere accostato alla Serie A. Questa volta, però, niente Inter, Roma o Lazio: l’attaccante francese è stato avvicinato alla Juventus. Nella giornata di oggi il profilo del bomber del Chelsea, ormai uscito dai piani di Frank Lampard, è stato bombardato da tifosi che gli chiedevano del suo possibile passaggio in bianconero. Un clamore mediatico tale che Giroud si è sentito in dovere di parlarne ai microfoni di ‘Telefoot’.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ESCLUSIVO Cherubini: “Suarez? C’è sempre speranza”

L’ex Arsenal, infatti, ha dichiarato: “Mi chiedono se sono già della Juventus. No, oggi mi sono sorpreso molto a ricevere tutti questi messaggi riguardo ad un mio trasferimento alla Juventus. Sono un giocatore del Chelsea e sono concentrato solo sul Chelsea. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Non c’è assolutamente niente di fatto o di firmato, preferisco negare”. Per il momento, quindi, l’attaccante francese ha voluto escludere un suo futuro in bianconero.

