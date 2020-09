Il Ds dell’Inter Ausilio impegnato in un incontro con alcuni operatori di mercato in centro a Milano

Giornata di trattative tra la sede e gli hotel di Milano per la dirigenza dell’Inter. L’Ad Marotta è presente da questa mattina nel quartier generale di Viale della Liberazione, mentre il Ds Ausilio nel pomeriggio ha lasciato gli uffici nerazzurri per degli incontri in centro a Milano. Il dirigente nerazzurro all’hotel Bulgari ha incontrato degli operatori di mercato e intermediari per parlare nello specifico di alcuni giovani profili stranieri in orbita nerazzurra. Ausilio dopo oltre un’ora ha lasciato in macchina il luogo dell’incontro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI