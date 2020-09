Il dirigente della Juventus Federico Cherubini intercettato a Milano da Calciomercato.it

La Juventus è al lavoro per regalare ad Andrea Pirlo un nuovo centravanti dopo l’addio di Higuain. Oggi a Milano il club bianconero era rappresentato dal dirigente e ‘Head of Football Teams & Technical Areas’ Federico Cherubini, che dopo un incontro di mercato in un noto hotel del centro di Milano ha rilasciato qualche breve battuta ai microfoni di Calciomercato.it sul possibile arrivo di un nuovo attaccante e nello specifico sulla trattativa con il Barcellona per Suarez: “Il nuovo centravanti? Stiamo lavorando. Se siamo ottimisti per Suarez? C’è sempre speranza”, ha sorriso Cherubini parlando in esclusiva a CM.IT.

