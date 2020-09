Calciomercato Roma, nuova offerta al Napoli per Milik – Ultime CM.IT

La Roma e il Napoli continuano a trattare per Arkadiusz Milik: ecco la nuova offerta giallorossa, con la Juventus in attesa per Dzeko…

Una delle negoziazioni più lunghe e tormentate di questo calciomercato continuerà a farsi discutere per almeno un’altra settimana. Ieri abbiamo parlato delle difficoltà nella trattativa tra Roma e Napoli per il trasferimento di Arkadiusz Milik, con De Laurentiis che ha deciso di escludere Cengiz Under dall’affare. Il ‘no’ al turco, però, non chiude definitivamente le porte di Trigoria al polacco, il cui agente ha già un principio d’accordo con Fienga (stipendio da 4.5 milioni di euro a stagione).

Napoli, Milik e Llorente non convocati | Confermata anticipazione CM.IT

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oggi i giallorossi hanno trasmesso ai partenopei la volontà di portare comunque a termine l’operazione, mettendo sul tavolo un importante conguaglio economico e un giovane. Il Napoli chiede di incassare circa 25 milioni di euro, la Roma vorrebbe spendere quanto riceverà dalla Juventus per Edin Dzeko (15 milioni): c’è distanza sulla cifra, ma è colmabile nei prossimi giorni.

La Vecchia Signora, dal canto suo, ha già in tasca l’accordo col bosniaco e con i capitolini, e non ha intenzione di attendere Luis Suarez ancora a lungo. La risposta definitiva alla questione passaporto arriverà all’inizio della prossima settimana: Pirlo, che continua a preferire Dzeko, vuole il suo attaccante prima che il nuovo campionato cominci.

