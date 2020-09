Il grande obiettivo di Conte per la mediana dell’Inter potrebbe essere sfumato, Lampard ha rivelato: “Ogni allenatore vorrebbe Kanté, non voglio perderlo”

Il calciomercato è fatto anche da suggestioni, da sogni che talvolta si tramutano in realtà. Non sempre, però. Il grande obiettivo dell’Inter, su specifica richiesta di Antonio Conte, potrebbe essere sfumato in via definitiva. Il tecnico salentino, infatti, sognava di poter avere a disposizione ancora N’Golo Kanté: giocatore che lo aveva folgorato nel suo trascorso londinese. Ad infrangere i sogni dei nerazzurri, però, ci ha pensato direttamente Frank Lampard. Il tecnico del Chelsea ha bloccato qualsiasi speculazione di mercato sul centrocampista francese, dichiarando di volerlo trattenere allo ‘Stamford Bridge’.

Intervenuto ai microfoni della ‘BBC’, Lampard ha rivelato: “Tutti gli allenatori del mondo vorrebbero Kanté. Io non voglio perderlo, è fondamentale per il lavoro che fa. È vero che ha vissuto un’annata difficile, con infortuni, probabilmente è stata il culmine di 4-5 anni in cui ha giocato sempre, senza avere riposo. Sono entusiasta di averlo in forma ora e lo voglio tenere“. Niente da fare, quindi, per i nerazzurri. La volontà del tecnico del Chelsea sembra chiara: il campione del mondo rientra ancora nel suo progetto e non verrà lasciato andare. Le dichiarazioni di Lampard potrebbero aver messo la parola ‘fine’ sulle ambizioni dell’Inter di arrivare a Kanté.

