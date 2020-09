Insieme alla direttrice Eleonora Trotta analizziamo la nostra esclusiva che riguarda Dzeko e la Juventus. Le ultime

Con Milik in uscita dal Napoli e diretto alla Roma, Dzeko sarà libero di accasarsi alla corte juventina sotto la guida di Andrea Pirlo. Scopriamo tutti gli ultimi dettagli di quello che sarà un colpo importantissimo di questo calciomercato! Ne abbiamo parlato in diretta insieme alla direttrice Eleonora Trotta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

