La Roma si prepara ad accogliere Marash Kumbulla, nuovo rinforzo per la difesa. Il giovane centrale proveniente dal Verona potrebbe non essere l’ultimo colpo

Grande colpo in difesa per la Roma che ha raggiunto l’accordo per il trasferimento nella capitale di Marash Kumbulla. Il giovane difensore del Verona potrebbe però non essere l’unico acquisto nel reparto arretrato. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ afferma che se i giallorossi riuscissero a cedere anche Fazio e Juan Jesus, un altro centrale potrebbe essere necessario per Fonseca. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Il sogno è sempre il ritorno nella capitale di Smalling ma alla Roma è stato offerto anche Nacho, polivalente centrale spagnola al momento ai margini del Real Madrid.

