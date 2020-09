Calciomercato Milan, Anguissa accostato ai rossoneri | Ultime CM.IT

Il Milan cerca un centrocampista e nelle ultime ore è stato accostato ai rossoneri anche Andre Zambo-Anguissa: gli ultimi aggiornamenti della nostra redazione

Il Milan è alla ricerca di un nuovo arrivo a centrocampo in grado di garantire qualità e quantità alla mediana. Il ritorno di Bakayoko resta in pole, ma nelle ultime ore sono emersi altri profili sulla lista di Maldini e Massara. Soumare, Florentino Luis, Torreira sono nomi che circolano da giorni, mentre quello di Andre Zambo-Anguissa è la novità di oggi.

Il calciatore di proprietà del Fulham ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Villarreal, che avrebbe offerto circa 25 milioni di euro per rilevare il suo cartellino a titolo definitivo, proposta rispedita al mittente. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento non ci sono stati ancora contatti dei rossoneri né con l’entourage del camerunese, né con i ‘Cottagers’. Il profilo è quello di cui i milanisti hanno bisogno, ma l’eventuale trattativa non è ancora partita.

