Il Lione ha ufficializzato la cessione di Bertrand Traore all’Aston Villa a titolo definitivo: possibile possa partire l’assalto al Milan per Paqueta

Bertrand Traore è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’attaccante del Burkina Faso lascia dunque il Lione a titolo definitivo, come comunicato dal club transalpino. Traore torna così in Premier League, dopo l’esperienza al Chelsea. I ‘Villans’ hanno pagato l’attaccante 18,4 milioni di euro, con bonus che possono portare il Lione a guadagnare ulteriori 2,2 milioni di euro. I transalpini hanno anche conservato il 15% della futura rivendita.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de l’international burkinabé Bertrand Traoré au club anglais d’Aston Villa ⤵https://t.co/YkYrA2QcUR — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2020

Cifre importanti quindi, che permettono alla società francese di guadagnare un tesoretto da poter reinvestire sul mercato. E chissà che questo tesoretto il Lione non possa spenderlo per Lucas Paqueta. Il brasiliano, che sembra ormai essere sempre più in uscita dal Milan, è uno dei primi obiettivi della società transalpina. Juninho vuole portarlo alla corte di Rudi Garcia e non è escluso che per abbassare le pretese rossonere (e magari guadagnarci dal punto di vista economico) si possa tentare uno scambio con qualche profilo interessante come Denayer o Depay.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: c’è l’incontro