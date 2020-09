Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: c’è l’incontro

Nuova idea per il centrocampo del Milan: la dirigenza ha incontrato gli agenti di Andre Zambo-Anguissa, centrocampista del Fulham

Il Milan si guarda intorno: con il campionato pronto a partire e i preliminari di Europa League da giocare, il club rossonero valuta un possibile nuovo arrivo a centrocampo. Bakayoko resta il favorito, ma tanti altri sono i nomi valutati da Maldini e Massara. Da Soumare a Florentino Luis, passando per Torreira, su cui si è rifatta sotto la Roma. Ora però un nuovo nome sembra essere entrato nella lista dei papabili nuovi acquisti rossoneri.

Si tratta di Frank Andre Zambo-Anguissa, centrocampista centrale classe 1995 in forza al Fulham. Ex Olympique Marsiglia, il nazionale del Camerun è stato acquistato due estati fa dagli inglesi. Dopo la retrocessione dei ‘Cottagers’ in Championship, il giocatore è stato prestato al Villarreal, dove è tornato a fornire ottime prestazioni. Secondo ‘Sky Sport’ il Milan lo starebbe valutando come possibile alternativa per la mediana. La dirigenza avrebbe incontrato gli agenti del ragazzo a Casa Milan e dalle parti di Milanello non sono mancati apprezzamenti per il giocatore. Il Fulham avrebbe rifiutato 25 milioni di euro dal Villarreal, ma il camerunese di fronte all’interesse rossonero potrebbe spingere per una cessione, che potrebbe anche concretizzarsi in prestito. Serve però chiaramente trovare un’intesa per quanto riguarda la formula e le cifre, ma Anguissa può essere un’opzione per i rossoneri.

