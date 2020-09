Calciomercato Milan, pronto il piano B in difesa: il prezzo

Operazione difesa per il Milan che punta a rinforzare il reparto arretrato. Nel mirino Milenkovic della Fiorentina: c’è anche il piano B Ajer

Il primo obiettivo per la difesa del Milan resta Nikola Milenkovic, giovane difensore serbo di proprietà della Fiorentina che però spara alto per il suo cartellino. Per questo motivo la dirigenza rossonera si guarda anche intorno monitorando altri profili oltre a German Pezzella e Wesley Fofana del Saint Etienne. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Il Milan infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano scozzese ‘Herald and Times Sport’, sta ancora pensando a Kris Ajer, centrale del Celtic Glasgow. Qualora dovessero trovare la porta serrata per Milenkovic ecco che i rossoneri potrebbero tornare sul giovane difensore degli scozzesi che potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

