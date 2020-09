Frank Tsadjout lascia lo Charleroi e il Belgio per vestire la maglia del Cittadella, club che milita in Serie B. Accordo trovato con il Milan

E’ già finita l’avventura in Belgio per Frank Tsadjout. L’attaccante classe 1999, cresciuto nella Primavera del Milan, ha lasciato il Belgio. Lo Charleroi, le scorse settimane, aveva raggiunto un accordo con i rossoneri per il prolungamento del prestito. Ora la svolta, Tsadjout torna in Italia per vestire la maglia del Cittadella.

E’ stato lo stesso club di Serie B, attraverso i propri canali ufficiali, ad annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del centravanti, che si è messo subito a disposizione di mister Venturato.

