In uscita dal Real Madrid, Nacho resta un’opzione molto interessante per Milan e Roma, ecco i dettagli

Non solo mercato in entrata per Milan e Roma. Ormai da settimane, le due dirigenze stanno tentando di piazzare diversi esuberi, anche in difesa. Il club giallorosso ha ricevuto varie offerte per Fazio e Juan Jesus, ma i due giocatori hanno di recente messo in stand by le proposte di Cagliari e Genoa. I rossoneri vorrebbero cedere in prestito Duarte, per liberare il posto ad un terzo centrale di livello internazionale. Operazioni propedeutiche all’innesto di nuove forze. In tal senso, un nome che accomuna giallorossi e rossoneri è sicuramente quello di Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo ha voglia di affrontare nuove sfide e di giocare con maggiore continuità e, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, vede di buon occhio un’esperienza italiana. In scadenza a giugno 2022, Nacho piace pure per la sua duttilità e può lasciare il Real Madrid anche con la formula del prestito con riscatto, ma prima di piazzare un affondo decisivo, sarà necessario sfoltire le attuali rose. Lo scorso gennaio il giocatore è stato accostato anche a Lazio e Napoli.

