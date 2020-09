Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato di Federico Chiesa, che continua ad essere nel mirino della Juve ma anche del Milan

Futuro tutto da scrivere per Federico Chiesa. L’attaccante italiano, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ha deciso di lasciare la Fiorentina ma di restare a giocare in Serie A. Diverse squadre si sono interessate al talento viola: Juventus e Milan, ad oggi, sembrano quelle che potrebbero provarci negli ultimi giorni di calciomercato.

Convincere Rocco Commisso non appare proprio facile: il numero uno del club non ha alcuna intenzione di fare sconti e l’offerta di 60 milioni di euro fa paura a tutti.

La Juventus potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Pellegrini, che piace alla Fiorentina, ma dovrà comunque calare il prezzo. Nel frattempo Chiesa sarà a disposizione per la prima partita di campionato, che vedrà la squadra di Iachini opposta al Torino.

Calciomercato, Iachini: “Chiesa? Non ho segnali di una sua partenza”

Il tecnico, Iachini, durante la conferenza stampa ha così parlato del suo giocatore: “Chiesa è una punta e un esterno, lo vedremo in questi ruoli – riporta corrieredellosport.it – L’anno scorso ha segnato 10 gol e deve avere voglia di superarsi aiutando i compagni: da lui ci aspettiamo un contributo importante finche indossa la maglia della Fiorentina. Non ho segnali di una sua partenza, sono concentrato sulla sua permanenza”.

