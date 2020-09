La conferenza di presentazione di Dejan Kulusevski, nuovo giocatore della Juventus

Giornata di presentazione per Dejan Kulusevski, nuovo attaccante della Juventus. Intervenuto in conferenza stampa, il classe 2000 sembra già avere le idee piuttosto chiare: “Sono venuto qua per migliorare in campo e fuori. Ogni giorno, in ogni allenamento, voglio diventare più forte di prima. Voglio vincere ogni gara, dalla partitella al campionato, rendendo felice tutta la città. I complimenti di Cristiano Ronaldo? È fantastico, sono molto fortunato nel poter migliorare con i suoi consigli. È molto simpatico, parliamo tanto. Spero di poterlo aiutare”.

RUOLO – “Bella domanda (ride, ndr). Negli ultimi anni ho giocato in molti ruoli. Giocherò ovunque il mister decida di mettermi, dal centrocampo alla trequarti, da esterno a seconda punta. Mi sento a mio agio in qualunque zona del campo, non ho preferenze”.

IBRA E LA SVEZIA – “Zlatan ha aperto porte che nessuno aveva mai aperto prima in Svezia. È il mio idolo. Quando mi ha chiamato e abbiamo parlato, non ci potevo credere”.

MONDO JUVE – “Cosa mi ha colpito? Ogni giorno è una guerra. Quando vieni al campo e non pensi al 100% al calcio, lo notano subito. Io amo giocare e penso di poter dare energia. Farò di tutto per vincere le partite”.

PIRLO – “Da giocatore l’ho ammirato tanto, da allenatore è uguale. È una persona molto tranquilla, che mi parla e mi aiuta molto. È un onore averlo come mister, mi dà piccoli consigli che però fanno la differenza”.

PRESSIONE – “Ho 20 anni, sono qua e sono fortunato. Sono il ragazzo più contento del mondo. Serve lavorare ma lo so fare e farò del mio meglio”.