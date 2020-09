Calciomercato Milan, Depay-Paqueta: il Lione ha fretta

Memphis Depay potrebbe vestire la maglia del Milan. L’olandese sarebbe stato proposto dal Lione per arrivare al brasiliano Lucas Paqueta

Memphis Depay è tornato prepotentemente in orbita Milan. L’attaccante olandese ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e il suo cartellino sarebbe stato messo sul piatto per arrivare a Lucas Paqueta.

Il brasiliano è in uscita, dopo una stagione negativa, e l’esclusione dalla lista dei convocati per Dublino, è un chiaro segnale: l’avventura dell’ex Flamengo è ormai giunta al capolinea e Juninho vorrebbe portarlo in Francia.

Calciomercato Milan, colpo Depay: il Barcellona bloccato

In Spagna, As riprende la notizia del possibile scambio Depay–Paqueta, aggiungendo come il Lione abbia fretta di completare la rosa per la nuova stagione e potrebbe dunque accelerare. Depay piace tanto al Barcellona di Koeman ma senza gli addii di Luis Suarez e Arturo Vidal, il suo sbarco in Spagna è praticamente impossibile.

