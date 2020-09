Il Milan potrebbe ancora regalarsi qualche colpo di calciomercato dopo gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz: c’è una doppia suggestione

Il Milan ha ancora fame sul calciomercato. Maldini, Massara e Gazidis hanno lavorato senza sosta per garantire a Stefano Pioli una squadra in grado di confermare l’ottimo finale di stagione e puntare alla Champions League. Dopo Sandro Tonali e Brahim Diaz, senza contare Tatarusanu e ovviamente il rinnovo di Ibrahimovic, i rossoneri potrebbero ancora regalarsi dei colpi importanti. Anche a centrocampo, con Bakayoko che resta una trattativa complicata.

Per le ultime notizie sul calciomercato—> clicca qui!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Torreira. Ipotesi scambio Depay-Paqueta

Per questo il Milan si starebbe ancora muovendo: come riporta ‘Sky Sport’, infatti, oggi sono andati in scena dei contatti con Lucas Torreira, mediano dell’Arsenal. Un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore, che effettivamente desidera tornare in Italia dopo l’esplosione alla Sampdoria, oltre alle eventuali richiesta di ingaggio e la valutazione dei Gunners. Una richiesta di informazioni che comporta un ritorno di fiamma, dal momento che Torreira già lo scorso anno era finito nel mirino del Milan di Giampaolo. In queste settimane l’uruguaiano è stato fortemente accostato ad alcune squadre di Serie A come Roma, Torino e Fiorentina, ma ora sembra che anche i rossoneri possano tornare in corsa.

Non solo, perché un intreccio potrebbe arrivare sull’asse Lione. I francesi a breve potrebbero chiedere Lucas Paqueta, giocatore in uscita dal Milan. E, secondo alcune indiscrezioni, non è escluso che il club del presidente Aulas possa proporre in cambio Memphis Depay. L’olandese è in scadenza 2021 e il Lione rischia di perderlo a zero, visto che anche il trasferimento al Barcellona non si è ancora concretizzato. Un’altra suggestione per il Milan.