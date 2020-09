Calciomercato Milan, Chiesa e Milenkovic: parla Commisso

Calciomercato Milan, il presidente della Fiorentina Commisso parla del futuro di Chiesa e Milenkovic, obiettivi rossoneri

Lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Tra gli argomenti toccati, il futuro di Chiesa e Milenkovic, accostati al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Non so cosa succederà con Chiesa, nei prossimi giorni parlerò con lui. Di fronte all’offerta giusta ho promesso che partirà. Lui vuole restare in Italia, nell’anno dell’Europeo e ha rifiutato offerte dall’estero. Ma deve ricordare cosa deve alla Fiorentina. Chi compra dice che le valutazioni sono scese per il Covid, ma io dico che per i giocatori top non sono cambiate. Su Milenkovic, non ho mai parlato dell’ipotesi che lui parta, voglio tenerlo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, i possibili avversari del playoff di Europa League: oggi il sorteggio

Calciomercato, il Milan non è sazio: contatti con Torreira, suggestione Depay