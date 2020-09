Milan, i possibili avversari del playoff di Europa League: oggi il sorteggio

Milan che oggi conoscerà gli avversari del playoff di Europa League, qualora superasse il turno con il Bodo/Glimt

Superato il primo ostacolo, con la vittoria per 2-0 contro lo Shamrock Rovers, il Milan avanza nei preliminari di Europa League. La prossima settimana, sfida ai norvegesi del Bodo/Glimt, per guadagnarsi il playoff conclusivo per l’accesso alla fase a gironi. Quest’oggi, alle ore 14, il sorteggio da parte dell’Uefa. Milan che non sarà testa di serie e a cui, in caso di passaggio del turno con i norvegesi, toccherebbe una delle vincenti dei seguenti match: Basilea-Anorthosis, Viktoria Plzen-Sonderjyske e Besiktas-Rio Ave.

