Shamrock-Milan, le PAGELLE rossonere: Calha-Ibra non tradiscono, Saelemaekers spaesato

Ecco le pagelle di Calciomercato.it dei protagonisti del Milan, impegnati a Dublino contro lo Shamrock Rovers, per il secondo turno dei preliminari di Europa League

Non poteva che essere Zlatan Ibrahimovic a realizzare il primo gol ufficiale del Milan. I rossoneri, impegnati contro lo Shamrock Rovers, per il secondo turno preliminare di Europa League, hanno chiuso il primo tempo avanti grazie alla rete dello svedese, su assist di Calhanoglu, che poi trova il raddoppio nella ripresa. I migliori in campo insieme a Theo Hernandez e Donnarumma. Male gli esterni offensivi, con Saelemaekers spaesato e Gabbia.

MILAN

Donnarumma 7 – Subito decisivo con una super parata al 13esimo su Greene, poi sempre attento nel corso del match. Nella ripresa arriva un altro buon intervento

Calabria 6 – Ha gamba e spinge parecchio. Dietro non soffre gli avversari.

Kjaer 6 – Si fa infilare da Greene, correndo un grande rischio, poi solita partita ordinata per l’esperdo danese.

Gabbia 5 – Pecca d’esperienza e si vede. Soffre gli attaccanti irlandesi. Il Milan che vuole competere con le grandi ha bisogno di un altro centrale dal mercato.

Theo Hernandez 6,5 – E’ l’attaccante aggiunto, da una sua pressione nasce il primo gol rossonero, poi sfiora la rete con un grande tiro a volo.

Kessie 6 – Fa valere il suo fisico tra le maglie biancoverdi. Fondamentale la la sua presenza in mezzo al campo.

Bennacer 6 – La condizione fisica non è delle migliori, sbaglia qualche passaggio di troppo ma cresce nel corso della partita. Dal 83′ Tonali s.v.

Castillejo 5,5 – Sbaglia un gol facile facile, su assist di Ibra. Le maglie strette degli irlandesi non lo aiutano. Meglio nella ripresa.

Calhanoglu 7 – Tutte le azioni passano dai suoi piedi, quando si accende lui, il Milan accelera. Non può che essere suo il primo assist della stagione. Sfortunato nel prendere la traversa in rovesciata ma il gol arriva comunque. Dal 83′ Brahim Diaz s.v.

Saelemaekers 5 – Spostato a sinistra non rende. Sbaglia spesso la giocata, facendo arrabbiare Pioli e i suoi compagni. Letteralmente spaesato. Spreca anche nella ripresa un’ottima occasione. L’appoggio, facile, per il 2-0 di Calhanoglu non può bastare.

Dal 74′ Krunic s.v. –

Ibrahimovic 7 – Partenza con qualche errore di troppo, poi alla prima occasione la sblocca con un potente destro. Sempre nel vivo del gioco con i suoi assist.

Pioli 6 – Forse avrebbe potuto scegliere qualcun altro al posto di Saelemaekers sulla sinistra, magari Maldini o Brahim Diaz. Per il resto scelte obbligate

TABELLINO

Shamrock Rovers-Milan 0-2

SHAMROCK ROVERS: Mannus; Lopes, Grace, Finn, Greene, Mceneff, O’Neill, Burke, Farrugia, O’Brien, Byrne. A disp.: Pohls; Marshall, Watts, Kavanagh, Callan, Williams, Oluwa. All.: Bradley

MILAN: Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu; Duarte, Laxalt; Díaz, Krunić, Tonali; Colombo. All.: Pioli

Arbitro: Farkas (Ungheria)

GOL: 22′ Ibrahimovic (M), 67′

AMMONITI: 50′ Grace (S)

ESPULSIONI: –