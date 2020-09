Il Milan è a caccia di un centrocampista, viste le difficoltà per arrivare a Bakayoko: l’ultimo nome arriva dalla Francia

Il Milan continua la ricerca di un centrocampista per completare la rosa. La scelta era ricaduta ancora una volta su Bakayoko, che poteva quindi tornare in rossonero: la volontà di tutti c’era, ma gli accordi non sono arrivati col Chelsea. Per questo Maldini e Massara hanno dovuto rivolgere altrove le loro attenzioni, con Soumare altro profilo caldo, ma comunque costoso.

Nelle scorse ore è spuntato Anguissa del Fulham, ora dalla Francia arriva anche un’altra candidatura. Il giornalista di Radio Monte Carlo Mohamed Bouhafsi ha infatti parlato su Twitter di Kouadio Kone, giovane talento del Tolosa. Si tratta di un classe 2001 che ha attirato diverse squadre, tra cui anche (e soprattutto) il Leeds e altri club inglesi. La società di Marcelo Bielsa starebbe già parlando con l’entourage del calciatore.