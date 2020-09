Calciomercato Roma, idea in attacco | Potrebbe arrivare con Allegri!

E’ già in bilico il futuro sulla panchina della Roma di Paulo Fonseca, allenatore portoghese ex Shakhtar Donetsk. Al suo posto potrebbe arrivare Massimiliano Allegri e con lui, forse, anche un bomber

Massimiliano Allegri, dopo essere stato vicinissimo alla panchina dell’Inter per prendere il posto di Antonio Conte, potrebbe comunque tornare al timone di una big di Serie A. Stiamo parlando della Roma. Il tecnico livornese è già balzato in pole position fra i nomi appetibili per il club giallorosso nel caso in cui Paulo Fonseca dovesse essere sollevato dall’incarico.

Con Allegri, per risolvere i problemi in attacco, la Roma potrebbe puntare forte su Mario Mandzukic, centravanti croato fedelissimo dell’ex allenatore del Milan. Il gigante si è liberato dopo l’esperienza in Qatar e un’ultima esperienza in Serie A potrebbe essere l’ideale. A livello di cifre, le parti potrebbero incontrarsi intorno ai 3/3,5 milioni di euro a stagione per un biennale.

