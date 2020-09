Rush finale per il calciomercato e le grandi lavorano soprattutto in uscita: Juventus e Inter hanno diversi calciatori da piazzare per provare poi il grande colpo

Undici giorni alla fine del calciomercato e anche le grandi sono ancora da completare. Inter e Juventus hanno da sbrigare la pratica cessioni prima di poter regalare un ultimo colpo a Conte e Pirlo. Ne parla su Twitter il giornalista della Rai Paolo Paganini che fa i nomi in entrata e uscita delle due big. Per i bianconeri gli obiettivi sono concentrati in avanti: Kean o Chiesa per dare maggiori alternative all’allenatore, ma l’urgenza è cedere. Douglas Costa e Khedira devono andare via per provare l’assalto decisivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | Formula a sorpresa

Non cambiano le cose anche in casa Inter dove l’obiettivo numero uno è Kante, ma potrebbe esserci un nuovo tentativo per Dzeko, anche se la Roma vuole trattenere il bosniaco per puntare su Allegri, come raccontato da Calciomercato.it. Da una squadra all’altra di Milano: è il capitolo Donnarumma a tenere banco nel Milan. Il contratto in scadenza rappresenta il nodo da sciogliere per Paolo Maldini, che intanto deve fare i conti anche con la positività di Zlatan Ibrahimovic.