Douglas Costa rimane nella lista dei cedibili della Juventus. Possibile un nuovo affare col Barcellona: il brasiliano in Catalogna con Dembele a Torino

Juventus e Barcellona di nuovo in affari dopo il super scambio tra Pjanic e Arthur. Stavolta sul tavolo delle trattative ci sono Douglas Costa e Dembele, a caccia entrambi di riscatto dopo una stagione tormentata dagli infortuni e passata più in infermeria che in campo. Juve e Barça stanno cercando di cedere al miglior offerente i due giocatori, con i bianconeri che trattano con Manchester United e Wolverhampton l’addio del nazionale brasiliano.

Juventus, nuovo affare col Barcellona: scambio Douglas Costa-Dembele

Se non dovesse concretizzarsi la cessione a titolo definitivo di Douglas Costa, oltre a quella di Dembele in casa Barcellona, le due società come riporta ‘Tuttosport’ penserebbero ad uno scambio di prestiti secco prima del 5 ottobre, data di chiusura del mercato estivo. I campioni d’Italia e i blaugrana sarebbero tornati a parlare di un possibile baratto tra i due esterni offensivi, già al vaglio delle dirigenze in pieno lockdown. Douglas Costa è da tempo nella lista dei cedibili della ‘Vecchia Signora’, che valuta il suo cartellino almeno 30 milioni di euro.

Ma all’orizzonte potrebbe esserci un nuovo affare sull’asse Torino-Barcellona con protagonista Dembele, a più riprese accostato alla Juventus nelle ultime stagioni.

