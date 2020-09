Calciomercato Juventus, porte girevoli: via Douglas Costa, all-in Chiesa

La Juventus potrebbe salutare Douglas Costa, che piace in Premier. Al suo posto potrebbe affondare il colpo per un vecchio pallino: Chiesa

Nel mirino Federico Chiesa, osservato speciale dei bianconeri da circa due anni. Da una parte l’interesse della Juventus, dunque, dall’altra la richiesta di 50-60 milioni di euro della Fiorentina. In breve le cose stanno così, nel mezzo però ci sono varie sfaccettature da considerare.

Prima di tutto la volontà del giocatore di compiere uno step definitivo per la sua consacrazione e lottare per vincere lo scudetto, ecco perché la destinazione Juventus sarebbe gradita. E poi l’impossibilità di trattenerlo ancora da parte di Commisso, che anzi ha ribadito di recente la disponibilità a cederlo, a patto di una offerta congrua al valore del calciatore.

E per proporla occorre denaro ai bianconeri, che a questo punto potrebbero accettare le lusinghe dall’Inghilterra per Douglas Costa, che interessa al Wolverhampton e al solito Manchester United, come riporta ‘Tuttosport’. Del resto il brasiliano sarebbe certamente sacrificabile per puntare a Chiesa. Se non altro per questioni di ruolo. Resta però da convincerlo della destinazione, anche perché a Torino il numero 11 si trova bene.

Questione di ambientamento quindi, e di appeal del club (soprattutto i Wolves) dato che in Premier League non avrebbero problemi a garantirgli un buon ingaggio. Anche maggiore rispetto a quello di 7 milioni annui percepito alla Juventus.

