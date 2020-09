Federico Chiesa resta tra i nomi più chiacchierati da diverse sessioni di calciomercato: arriva l’ennesimo messaggio di Rocco Commisso alle pretendenti, Milan e Juventus in pole

Il Milan continua a coltivare il sogno Federico Chiesa. La stella della Fiorentina sembra sul punto di trasferirsi da alcune stagioni, con la Juventus apparente unica destinazione prima dell’inserimento dei rossoneri. Il classe ’97 è ancora in bilico con i viola, Commisso non vorrebbe cederlo ma è pronto a sedersi al tavolo delle trattative.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

“Castrovilli sicuramente resta, su Chiesa sono stato chiaro: se arriva un’offerta giusta forse va via. Abbiamo avuto offerte estere, ma in Italia non c’è nulla. E non voglio aggiungere altro”, le parole del patron della Fiorentina a ’90° minuto’ su Rai Due. L’imprenditore italoamericano parla anche di Iachini: “È stato confermato perché ha fatto bene: è arrivato in un periodo difficile per noi e su 38 partite, di media, avrebbe fatto 58 punti. Lui ha la mia fiducia, ma sa già che deve fare meglio dell’anno scorso: gli abbiamo garantito una bella squadra, abbiamo un gruppo più forte”.