Emerson-Juventus, c’è il sorpasso ai danni dell’Inter che invece potrebbe trattenere Perisic privo di offerte

In calo le quotazioni di Emerson Palmieri all’Inter. Motivo? La permanenza di Perisic. Trattenere il croato campione d’Europa col Bayern Monaco è ormai quasi scontato secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Di offerte concrete, in via della Liberazione, non c’è stata traccia infatti e resta assai improbabile che ne arrivi qualcuna entro il 5 ottobre. E in più l’esterno offensivo si dichiara felice del suo ritorno all’Inter, come dichiarato alla tv ufficiale del club.

Calciomercato Inter, Perisic dà il via libera per Emerson e Marcos Alonso alla Juventus

Emerson allora si allontana (e anche Alonso, altro osservato speciale), anche perché in nerazzurro c’è pure Young. L’Inter aveva un accordo con entrambi, ma il Chelsea non li ha mai liberati. E con la permanenza di Perisic, la Juventus ottiene quindi un sostanziale via libera dai nerazzurri, dopo lo sprint anticipato qualche giorno fa. Emerson è diventato un nuovo obiettivo per i bianconeri, nonostante la buona prova sciorinata dal giovane Frabotta alla prima in campionato contro la Sampdoria.

Alex Sandro si è infortunato, ma è solo un incentivo ulteriore per l’affondo al giocatore del Chelsea, che lo valuta 25 milioni di euro. Forse troppi, ecco perché appare probabile l’ipotesi del prestito. Del resto l’arrivo di Childwell ha generato abbondanza a Londra.

