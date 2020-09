Calciomercato Juventus, sprint per Emerson Palmieri

Calciomercato Juventus, i bianconeri accelerano con il Chelsea per Emerson Palmieri: assalto all’italobrasiliano

Nella vittoria di ieri sera per 3-0 sulla Sampdoria, nella Juventus si è segnalata la buona prestazione di Frabotta, laterale sinistro proveniente dalle giovanili. Pirlo ha avuto risposte incoraggianti dal giocatore proveniente dall’Under 23, ma la società va alla ricerca di un rinforzo per la fascia. L’infortunio di Alex Sandro mette l’accento sulla possibilità, come lo scorso anno, che i bianconeri possano rimanere corti sulle zone laterali del campo. Ecco perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare un colpo. La Juventus accelera per Emerson Palmieri, come si apprende da Calciomercatoweb.it. Superata la concorrenza di Inter e Napoli, che non hanno affondato il colpo. Il Chelsea apre al prestito, ma da Londra chiedono l’obbligo di riscatto, anziché il diritto.

