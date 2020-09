Parla Fabio Paratici. Il Direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sull’attacco bianconero. Da Suarez a Dzeko, ecco la verità

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, prima del calcio d’inizio di Juventus-Sampdoria, Fabio Paratici, ha fatto il punto sull’attacco. Non è un segreto che i bianconeri siano alla ricerca di un nuovo centravanti che possa completare il reparto. La situazione Milik, blocca al momento il trasferimento di Dzeko a Torino: “Dzeko slegato da Milik? Non c’è una situazione Dzeko ma una situazione attaccante, ne abbiamo bisogno e sappiamo cosa vogliamo – ammette il Ds della Juventus – Stiamo lavorando per questo, con grande calma. Non c’è una situazione in essere legata a Dzeko, ci sono altre situazioni in essere. Tempistiche? Sappiamo dove vogliamo arrivare, cerchiamo un solo attaccante, almeno in questo momento, che si aggiunga a Dybala a Cristiano. Suarez? Va tolto dalla lista per i tempi burocratici che sono superiori alle liste. Non è stato vicino, perché abbiamo valutato questa opportunità, prendendo tutte le informazioni possibili”.

