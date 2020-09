Calciomercato Juventus, il presidente Agnelli ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo

Per la prima volta da quando è alla Juventus, Cristiano Ronaldo va a segno alla prima giornata di campionato. Un lungo inseguimento al gol, quello del portoghese, coronato solo all’88’ nella gara contro la Sampdoria, ma dopo una serata che pareva stregata. CR7 attende il ritorno di Dybala e un altro partner d’attacco all’altezza, per trascinare i bianconeri in questa stagione, che però potrebbe essere l’ultima a Torino nonostante un contratto fino al 2022.

L’indiscrezione clamorosa viene dal collega Matteo Caronni, che durante la trasmissione ‘Top Calcio 24’ ha spiegato: “La Juventus ha già chiamato Jorge Mendes (agente dell’attaccante, ndr) per trovargli una sistemazione a fine stagione. L’operazione Ronaldo dal punto di vista economico sarebbe valutata come fallimentare dal presidente Andrea Agnelli, a fronte di un impegno da 360 milioni di euro. Si è mosso lui in prima persona, si tratta di un imput della proprietà e non della dirigenza”.

