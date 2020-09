Calciomercato Juventus, i retroscena dell’affare Morata

Alvaro Morata riabbraccia la Juventus: ecco i retroscena del suo ritorno in bianconero, tra le chiamate a Pirlo e l’ingaggio

Alla fine Alvaro Morata. La telenovela attaccante per la Juventus si è chiusa con il ritorno dello spagnolo, che lascia così l‘Atletico Madrid per riabbracciare i suoi vecchi tifosi dopo un accordo da 55 milioni complessivi. I primi sondaggi un mese e mezzo fa da parte di Paratici, con il nodo formula come problema iniziale. Per questo la Juventus si è poi mossa su Dzeko e Suarez, prima che saltassero entrambi per motivi diversi. Come racconta ‘Tuttosport’, tra venerdì e sabato è arrivata la chiamata dell’agente di Morata che portava le condizioni più morbide da parte dell’Atletico.

Nonostante il no juventino in attesa dell’ok definitivo per Dzeko, sono arrivate altre chiamate dallo spagnolo a Paratici e Pirlo, proponendosi e accettando anche di tagliarsi l’ingaggio (dai 6 di Madrid ai 5 netti di Torino). E proprio sabato, quando la Juve ha deciso di tirarsi fuori dall’intreccio con Roma e Napoli, sempre più complicato, si sono intensificati i contatti tra i bianconeri e i colchoneros e la chiusura è arrivata in poche ore. Tutti contenti, da Morata ai dirigenti dei campioni d’Italia che riabbracciano un pupillo, molto motivato a tornare. Ora un’altra punta, con Moise Kean in pole anche se la pista sembra essersi leggermente raffreddata: in programma un confronto con Pirlo per valutare il da farsi.