Calciomercato Juventus, ultime CM.IT: accordo per Morata! Cifre e dettagli

Sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante della Juventus di Andrea Pirlo. Scambio di documenti con l’Atletico Madrid

La ‘telenovela’ attaccante sta per volgere al termine in casa Juventus. Dopo l’importante accelerazione delle ultime ore, il club bianconero ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per il ritorno di Alvaro Morata. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, è in corso lo scambio di documenti tra le due società. Affare da 55 milioni di euro complessivi (10 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 40 milioni, più bonus), con l’attaccante spagnolo che potrebbe volare a Torino già nelle prossime ore. L’ex bianconero ha infatti confermato agli amici più stretti che è in arrivo. A meno di clamorose novità sul fronte Milik–Dzeko (il Napoli ha provato un tentativo in extremis per riaprire l’affare), sarà dunque Morata il nuovo centravanti della Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

