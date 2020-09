Calciomercato Juventus, summit con Raiola | Non solo Kean: ultime CM.IT

Incontro tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola: sul tavolo Kean, Bernardeschi e Luca Pellegrini. Ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it

La Juventus, in attesa della fumata bianca definitiva per Dzeko, spinge anche per il ritorno di Moise Kean. È da registrare in questo senso un incontro di mercato venerdì alla Continassa tra l’agente della punta classe 2000 Raiola e la dirigenza campione d’Italia rappresentata da Paratici, Cherubini e Nedved.

Calciomercato Juventus, c’è il sì di Kean: incontro con Raiola anche per Pellegrini e Bernardeschi

Come raccolto da Calciomercato.it c’è la disponibilità al ritorno del giocatore, ma non l’accordo con l’Everton che vuole cederlo a titolo definitivo – dopo l’investimento da circa 28 milioni di euro della scorsa estate – o in prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre la Juve punta al prestito (anche biennale) con solo diritto di riscatto. Raiola mercoledì aveva dribblato l’argomento Kean dopo l’incontro per Pinamonti con la dirigenza dell’Inter a Milano.

Calciomercato Juventus, da Kean a Bernardeschi: le ultime sull’incontro con Raiola

Nel summit nella sede bianconera si è parlato anche di Luca Pellegrini, con la volontà della ‘Vecchia Signora’ di confermarlo alla corte di Pirlo nonostante diversi interessamenti dalla Serie A (Atalanta, Fiorentina e Parma). Infine si è fatto il punto anche sulla situazione di Federico Bernardeschi, del quale Raiola ha preso la procura nelle scorse settimane. Al momento non ci sono offerte concrete per il numero 33 e stando così le cose resterebbe a Torino, con Pirlo che in allenamento lo ha testato anche nel ruolo di esterno sinistro prima del ko per infortunio.

