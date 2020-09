Il Barcellona scende in campo questa sera per il tradizionale trofeo ‘Gamper’: dalle convocazioni di Ronald Koeman arrivano due indizi importanti di calciomercato

L’asse tra Barcellona e l’Italia è ancora molto caldo. Due i nomi principali, Luis Suarez e Arturo Vidal. Il bomber uruguaiano ha già viaggiato, andata e ritorno in giornata, nel nostro paese per l’esame per il passaporto comunitario. I tempi lunghi, però, hanno raffreddato molto una trattativa che sembrava davvero molto vicina alla conclusione, convincendo la Juventus a puntare tutto su Edin Dzeko. Per Arturo Vidal, invece, il futuro dice Inter con l’arrivo a Milano previsto nelle prossime ore.

Calciomercato Inter e Juventus, Barcellona: Vidal e Suarez out dai convocati

Entrambi sono fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman: l’ennesimo segnale è arrivato dalla lista dei convocati per il trofeo ‘Gamper’. Questa sera i blaugrana affronteranno alle 19 l’Elche, nel tradizionale appuntamento amichevole che precede l’inizio della stagione ufficiale. Nell’elenco del tecnico olandese ci sono due assenza eccellenti, proprio quelle di Luis Suarez e Arturo Vidal.