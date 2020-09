Il nome di Edin Dzeko è sempre più caldo in casa Juventus: il bosniaco sarà in panchina questa sera in Verona-Roma

Come previsto, Edin Dzeko stasera partirà dalla panchina. Inserito nella lista dei convocati da Paulo Fonseca, il bosniaco non scenderà in campo dall’inizio contro il Verona nell’esordio in campionato: si tratta di una scelta condivisa, visto che un eventuale infortunio potrebbe compromettere il suo imminente trasferimento alla Juventus. Al suo posto ci sarà, quindi, Mkhitaryan, che agirà da ‘falso nueve’ nel 3-4-2-1 di partenza giallorosso.

Nel frattempo, come anticipato da Calciomercato.it nella giornata di ieri, continuano senza sosta i contatti tra Roma e Napoli per definire l’operazione Milik entro le prossime 48 ore. Il polacco resta il prescelto per il post Dzeko, i giallorossi sono in attesa che si sblocchi la situazione, per questo annunci e firme – dopo le visite di ieri del polacco in Svizzera – sono semplicemente slittati di qualche ora.

