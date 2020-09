Il calciomercato Juventus valuta El Shaarawy come occasione dalla Cina ‘a costo zero’, è sfida aperta con Roma e Fiorentina

Un anno in Cina può bastare. Stephan El Shaarawy, attaccante dello Shanghai Shenhua, è voglioso di rientrare in Italia dopo la non entusiasmante esperienza orientale, inziata a luglio 2019. L’obiettivo del classe 1992 sarebbe quello di trovare spazio in Serie A per giocarsi le sue carte in vista dei prossimi Europei che vedranno impegnata la Nazionale italiana. Così, è sfida aperta per averlo: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Milik rientra a Napoli. La trattativa prosegue, Juventus e Dzeko in attesa – Ultime CM.IT

Calciomercato: Juventus, Roma e Fiorentina su El Shaarawy

L’esterno offensivo, in Italia, fa gola a Juventus, Roma e Fiorentina tra le altre, ma si registra anche un interesse dell’Inter. La sua volontà di lasciare la Cina può quindi spingere lo Shanghai Shenhua a farlo partire in prestito, formula che garantirebbe anche un risparmo per le casse dell’eventuale club che lo acquisterebbe. Novità importanti sono dunque attese in tempi brevi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Bis in attacco dopo Dzeko

Calciomercato Juventus, non solo Dzeko e Kean | Altro rinforzo in attacco

VIDEO CM.IT – Calciomercato Juventus – DOPPIO bomber, ma Dybala può PARTIRE!