Il calciomercato Juventus non vuole solo Dzeko e Kean, altro rinforzo in attacco tra Chiesa, Carrasco ed El Shaarawy

Juventus in attesa di accogliere Edin Dzeko, esperto attaccante della Roma voluto da Pirlo. E’ il profilo gradito per affiancare Cristiano Ronaldo, ma non si escludono altri arrivi nell’attacco bianconero. Negli ultimi giorni è tornato di moda Kean, ma ci sono altri tre nomi sui quali starebbe lavorando la dirigenza torinese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Calciomercato Juventus – DOPPIO bomber, ma Dybala può PARTIRE!

Calciomercato Juventus, da El Shaarawy a Carrasco: le ultime

L’intenzione della Juventus, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe quella di ingaggiare anche un’ala come eventuale sostituto di Douglas Costa, sempre nel mirino del Manchester United. Tramite intermediari, si starebbe insistendo per Federico Chiesa ma un sondaggio sarebbe stato effettuato anche per il belga Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid. Segnalate in ascesa, infine, le quotazioni di Stephan El Shaarawy, che può arrivare in prestito dallo Shanghai Shenhua. L’attacco juventino potrebbe presentarsi molto diverso al termine di questa sessione di mercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Bis in attacco dopo Dzeko

Juventus, UFFICIALE: Pirlo perde un titolare | Salta la Sampdoria!

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa proposto dal Psg