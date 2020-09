La Juventus, in attesa di definire l’affare Dzeko, preme per il ritorno alla Continassa dall’Everton di Moise Kean

Non solo Dzeko. In attesa del bosniaco e del via libera definitivo che arriverà quando saranno sistemate le ultime pendenze tra Milik e il Napoli per il trasferimento alla Roma dell’ex Ajax, la Juventus lavora per il doppio colpo in attacco e insiste per il ritorno alla Continassa di Moise Kean.

Juventus, pressing per il ritorno di Kean: la situazione

La dirigenza del club campione d’Italia – riporta ‘Goal.com’ – è in pressing per l’attaccante classe 2000 e nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti per cercare un’intesa con l’Everton. La Juve vuole prelevare il Nazionale azzurro in prestito con diritto di riscatto, mentre i ‘Toffees’ preferiscono l’obbligo o la cessione a titolo definitivo dopo averlo prelevato la scorsa estate dai bianconeri per circa 28 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ ha l’ok del giocatore (sotto contratto fino al 2024) e del suo agente Raiola, che nei giorni scorsi aveva dribblato l’argomento sul futuro di Kean dopo l’incontro con l’Inter per Pinamonti.

