Calciomercato Juventus, il Psg torna a bussare ai bianconeri con la proposta di uno scambio: la risposta bianconera

Possibili nuovi intrecci sull’asse tra Juventus e Psg. Le due dirigenze sono spesso state a contatto nelle ultime sessioni di mercato, per discutere di operazioni che non si sono poi concretizzate ma i rapporti tra le due società sono ottimi. I francesi tornano a bussare alla porta dei campioni d’Italia, complice anche il grave infortunio di Bernat. Leonardo deve rinforzare le fasce difensive e torna alla carica per De Sciglio, suo vecchio pallino. Nella nuova richiesta alla Juve, può rientrare Draxler. Il tedesco, pur autore del gol che ha regalato al Psg la prima vittoria stagionale contro il Metz, ha dato mandato ai suoi agenti di aprire alla cessione. Una situazione che potrebbe far comodo anche ai francesi, che devono far cassa con alcune cessioni e si libererebbero di un ingaggio pesante. Paratici però non è convinto. E’ vero che la Juventus è alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Draxler, ossia un centrocampista capace di inserirsi e con il vizio del gol, ma il suo profilo non pare una priorità. Inoltre, il club preferirebbe una cessione cash per De Sciglio.

