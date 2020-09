Calciomercato Juventus e Inter, insidia del PSG per l’esterno

Il PSG, considerata l’emergenza sulle corsie esterne, potrebbe rovinare i piani di Juventus ed Inter: occhi su Emerson Palmieri

A rovinare i piani di Juventus ed Inter sul mercato potrebbe essere il PSG: nel club parigino, infatti, è scoppiata una vera e propria emergenza sulle corsie esterne. Oltre alla maxi squalifica di Kurzawa, si è aggiunta anche la rottura del crociato di Bernat. Per questo motivo, i finalisti dell’ultima edizione della Champions League sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia. Le idee di Leonardo potrebbero collidere con Inter e Juventus.

Il PSG, infatti, starebbe facendo una riflessione su Emerson Palmieri: l’italo-brasiliano, però, è un vecchio pallino di Antonio Conte e di Fabio Paratici. I parigini sarebbero anche tornati a pensare a Mattia De Sciglio, per il quale non si è ancora spenta definitivamente la pista Roma. E allora, attenzione all’ingresso forte del PSG per Emerson Palmieri. Il Chelsea sarebbe anche disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, formula che sarebbe molto gradita dal club campione di Francia.

