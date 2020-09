Brutta tegola per il Paris Saint Germain che perde per infortunio Juan Bernat. Infortunio grave per il terzino sinistro spagnolo

È iniziata nel peggiore dei modi la stagione del Paris Saint Germain che nella serata di ieri ha conquistato con enorme fatica e solo nel finale il primo successo in campionato dopo due KO di fila. Gioia a metà per Tuchel che perde per infortunio anche Juan Bernat, terzino sinistro spagnolo uscito dal campo nel finale della sfida contro il Metz. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Dal comunicato ufficiale del PSG si apprende che: “Gli esami praticati questa mattina confermano la rottura isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Maggiori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Ligue 1, PSG-Metz 1-0: Draxler salva Tuchel allo scadere

Calciomercato Napoli, Koulibaly fra City e Psg. Senesi per sostituirlo