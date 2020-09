Ligue 1, PSG-Metz 1-0: Draxler salva Tuchel allo scadere

Il PSG centra la prima vittoria dopo le due sconfitte iniziali. Decide Draxler

Incredibile vittoria allo scadere per il PSG di Tuchel, che centra il primo successo stagionale in Ligue 1 dopo le due sconfitte iniziali contro Lens e Marsiglia. I parigini ritrovano Icardi ma devono fare a meno dello squalificato Neymar e di Mbappé e sono costretti anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Diallo. A decidere il match nel recupero è Draxler, che regala i primi tre punti a Tuchel, salvando di fatto l’allenatore tedesco da altri giorni infuocati con l’ombra di Allegri sulla propria panchina. Il tecnico può respirare.

PSG-Metz 1-0: 90’+3 Draxler

